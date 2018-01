Argentina não paga dívida com Banco de Tokio-Mitsubishi A Argentina deixou de pagar hoje mais um compromisso de sua dívida externa. Desta vez, o calote foi com o Banco de Tokio-Mitsubishi, correspondente a um vencimento de juros de Bônus Samurai. A emissão do título é no valor de 60 milhões de ienes, a uma taxa anual de 5,125% anual - ou U$S 498 milhões. O governo argentino tem agora um período de carência até o dia 14 de janeiro de 2003 para cancelar o vencimento. Segundo o Banco de Tokio-Mitsubishi, amanhã haverá outro vencimento de juros de Bônus Samurai e de cancelamento de capital da dívida. No fim de semana, a Argentina também deixou de pagar o BID e o Bird. O presidente Eduardo Duhalde afirmou que "não gosta nada" do fato de não honrar os vencimentos com os organismos internacionais de crédito porque "é a prova do fracasso". Mas, segundo ele, "neste momento, pagar seria muito mais grave, pois colocaria em risco o equilíbrio econômico na Argentina". O presidente argentino pediu a trabalhadores e empresários que defendam o modelo econômico produtivo. "Há pessoas que acreditam na volta do modelo econômico anterior, antiindustrial, antiprodutivo, que foi enchendo o país de pobres", disse Duhalde numa clara referência ao pré-candidato à Presidência, Carlos Menem, e a defesa que ele faz da retomada da conversibilidade com a posterior dolarização.