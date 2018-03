Argentina não tem previsão para liberar carne brasileira O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina não anunciará hoje a suspensão do embargo sobre a carne brasileira com havia previsto o governo brasileiro. Segundo fontes do Senasa, houve um avanço na reunião realizada hoje no Comitê Veterinário Permanente do Cone Sul, em Montevidéu, no qual as autoridades sanitárias brasileiras apresentaram novas informações sobre o foco de aftosa no Pará. O Senasa considera que houve um avanço nas negociações, segundo a fonte, já que o Brasil atendeu o pedido de fornecer maiores dados sobre o assunto. Indagada sobre quando o mercado argentino será reaberto, a fonte do Senasa preferiu não arriscar uma previsão.