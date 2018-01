Argentina nega que pagará dívida ao FMI antes de acordo O governo da Argentina negou informes de que vá fazer um pagamento de débitos de cerca de US$ 1 bilhão ao FMI mesmo que não seja assinado antes um acordo de rolagem de dívida com a instituição. Em sua edição de hoje, o jornal Clarín disse que a Argentina faria o pagamento mesmo que não houvesse acordo. A reportagem citava funcionários não-identificados do Ministério da Economia. De acordo com o jornal, o funcionário disse que o governo argentino faria o pagamento no prazo, que vence em 17 de janeiro, desde que o FMI prometesse devolver o dinheiro ao país assim que um acordo fosse assinado. Hoje pela manhã, o secretário-chefe do gabinete da Presidência, Alfredo Atanasof, declarou em uma entrevista coletiva que a posição do governo permanece a mesma desde outubro, quando a Argentina deixou de fazer um pagamento de US$ 805 milhões ao Banco Mundial. Leia o especial