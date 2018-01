Argentina negocia esta semana com Bird e Bid A equipe econômica da Argentina dará início, nesta semana, à negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (BIRD), para a regularização da situação do país que se encontra em moratória com estas entidades. Antes, a equipe esperará pela aprovação do Fundo Moentário Internacinal (FMI) da carta de intenção assinada pelo governo argentino na semana passada. No chamado "mini-acordo" com o FMI, foram incluídos desembolsos de U$S 4,4 bilhões do BID e Banco Mundial que, na verdade, são devoluções pelos pagamentos que o país faria com reservas para cumprir os vencimentos com estes. O governo já pagou U$S 998 milhões ao FMI, na última sexta-feira, mas este dinheiro será devolvido após a aprovação do acordo por parte do board do organismo, em reunião prevista para a próxima quinta-feira. A Argentina terá de prestar contas sobre o cumprimento das metas assumidas a cada dois meses. Também nesta semana, o ministério de Economia escolherá a melhor oferta apresentanda pelos bancos para assessorar a Argentina na reestruturação da dívida. Sete bancos se apresentaram à licitação e ganhará quem apresentou o preço mais baixo. Destes, seis se reuniram com a equipe econômica na semana passada: Bank of America-Rothschild, Lazard Freres, Credit Lyonnais Securities, Morgan Stanley, UBS Warburg e Dresdner Bank. O Wall Street Securities/Wall Street Bank será recebido hoje pela equipe. Antes de escolher seu assessor, o governo está avaliando as experiências dos candidatos no assunto e a especialização em renegociação em mercados emergentes. Depois da escolha, o secretário de Finanças, Guillermo Nielsen, viajará aos Estados Unidos, Europa e Japão, para retomar as relações com os credores.