Argentina no foco de atenções dos mercados A situação argentina é cada vez mais crítica. Analistas consideram negativo o adiamento do anúncio do pacote econômico e já começam a dar como certo um calote da dívida do país. O ponto mais importante agora para os investidores é saber como será feita a reestruturação da dívida do país e como será feita a condução da política econômica após este período. A correspondente Marina Guimarães apurou que a equipe econômica concluiu a proposta de reestruturação da dívida que deverá ser lançada nas próximas horas, a qual já foi entregue ao presidente Fernando De la Rúa. A operação vai precisar de garantias para que obtenha a confiança dos investidores estrangeiros. Cogita-se a possibilidade de apoio de organismos multilaterais de crédito, mas ainda não há nada oficial. Nesta operação, outra possibilidade é que o governo argentino ofereça a arrecadação de impostos como garantia para os bônus que pretende emitir. Veja os números do mercado financeiro O dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,7140 na ponta de venda dos negócios, com queda de 0,33%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,290% ao ano, frente a 23,600% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 1,49%. As bolsas em Nova York ainda não abriram e os analistas acreditam que os negócios serão influenciados pelos números a serem divulgados hoje. O primeiro deles já saiu. Trata-se da primeira prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre que mostrou uma queda de 0,4%. Os analistas esperavam retração de 1%. Às 13 horas, será anunciado o índice de atividade industrial de outubro divulgado pela Associação dos Gerentes de Compras de Chicago. São indicadores que chamam a atenção dos investidores, pois sinalizam o ritmo da atividade econômica norte-americana. Como os Estados Unidos importam grande parte da produção mundial, eles têm forte influencia sobre a economia de muitos países.