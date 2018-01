Argentina paga o que deve ao Banco Mundial O governo argentino pagará hoje a parcela de US$ 850 milhões de dólares da dívida atrasada com o Banco Mundial, dos quais, US$ 726 milhões vencidos no dia 14 de novembro de 2002 e os juros decorrentes do não pagamento, e outros US$ 27,5 milhões que venceram no último 15 de janeiro. O gesto não só livra a Argentina da moratória com o BIRD mas reforça o compromisso com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para que este aprove o acordo que servirá para refinanciar os vencimentos até o final de agosto deste ano. A informação é do Ministério de Economia e foi divulgada ontem à noite. Nos próximos dias, o governo deverá autorizar também o pagamento do atrasado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 680 milhões de dólares que venceram na semana passada. A regularização das parcelas da dívida que estão em atraso com os organismos multilaterais de crédito é uma condição imposta pelo FMI para que sua diretoria aprove o acordo de refinanciar cerca de US$ 6,6 bilhões de dólares que vencerão com o próprio FMI e abrirá créditos do BID e do BIRD no valor de US$ 4,4 bilhões para que o governo possa manter seus pagamentos com os respectivos organismos até o mês de agosto próximo. O FMI deverá analisar o caso argentino amanhã, durante sua reunião de diretoria. Diante da catarata de críticas, opiniões e editoriais da imprensa internacional sobre o acordo, o governo teme, no entanto, que o FMI faça mais restrições aos pontos já acertados entre o Ministério de Economia e a missão do organismo. A equipe econômica teme que dos US$ 6,6 bilhões a serem refinanciados entre janeiro e agosto, somente cerca de US$ 3 bilhões sejam em forma de um crédito stand-by, cujo prazo de devolução vai de três a cinco anos, e o resto consiste em prorrogações a um ano concedidas pela diretoria, caso a caso, à medida em que as parcelas vão vencendo. Se for assim, o ar para o governo que assumirá em maio próximo será muito pouco e terá de renegociar um calendário de vencimentos que entre setembro de 2003 a dezembro de 2004 somam-se cerca de US$ 14 bilhões junto ao FMI e outros US$ 2,2 bilhões com o Banco Mundial.