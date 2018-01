Argentina paga o que deve também ao BID Depois do pagamento da parcela de US$ 850 milhões de dólares da dívida atrasada com o Banco Mundial (Bird), anunciado ontem, o governo argentino formalizou hoje o pagamento de mais US$ 680 milhões ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para dívida vencida na semana passada. Estes pagamentos são parte da regularização da situação do país com os organismos multilaterais de crédito, conforme estabelece o acordo a ser aprovado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para refinanciar outros U$S 6,6 bilhões.