Argentina pagará só juros da dívida O chefe de gabinete da Presidência da Argentina, Alfredo Atanasof, afirmou hoje que o país pagará somente os juros da dívida externa com os organismos financeiros internacionais. "Se a pretensão (do FMI) é que o Estado pague a totalidade dos compromissos externos daqui até o dia 25 de maio, não vamos fazer", disse. Com isso, ele confirma que o governo de Eduardo Duhalde não usará as reservas do Banco Central para pagar as dívidas, porque isso "significaria deixar o Estado sem reservas". Segundo ele, se o país não tem como cumprir com as obrigações, "pagará os juros e tratará de renegociar a dívida". Duhalde confiante Apesar do discurso, o presidente argentino, Eduardo Duhalde espera manter contatos com o diretor-gerente do FMI, em Brasília, nesta sexta-feira. Ele disse hoje, antes de embarcar para o Brasil, que acertará as diferenças entre o governo e os organismos internacionais ainda em dezembro. "Esperamos que neste mês cheguemos a um acordo", disse. "O FMI pediu uma série de pontos, e estamos cumprindo alguns pré-acordos para conseguir o acordo final". Duhalde criticou a Corte Suprema de Justiça e pediu que os juízes decidam de que lado estão em relação à redolarização dos depósitos. "A incerteza jurídica não pode continuar", disse. "O Poder Judiciário tem que ser muito responsável, porque a Argentina está saindo da crise e não podemos por marcha atrás." Saques e fome Sobre a fome no país e as ameaças de distúrbios com saques aos supermercados por causa de alimentos, Eduardo Duhalde afirmou que "não faltam alimentos, mas organização", e que "é responsabilidade do Estado que o povo não tenha comida, não dos supermercados". O presidente disse que há pessoas "agitando fantasmas" sobre os saques e violência do dia 20 de dezembro do ano passado, quando o governo de Fernando De la Rúa caiu e cerca de 30 pessoas morreram durante os distúrbios. Duhalde também pediu que a população argentina ajude as províncias mais necessitadas.