Argentina pára embarque de trigo para o Brasil Os embarques de trigo argentino para o Brasil estão paralisados. Nos portos do Sul, navios permanecem atracados, sem que haja trigo para ser carregado. É a primeira vez que isso ocorre nesta safra. Apesar de todos os problemas enfrentados pela Argentina desde o fim do ano passado, os exportadores estavam cumprindo os prazos dos contratos e assegurando os embarques do cereal, atendendo à necessidade brasileira de aproximadamente 600 mil toneladas por mês. No entanto, nesta segunda-feira, no porto de Baía Blanca, um navio contratado pelo Moinho Anaconda continuava vazio. As negociações com trigo já estavam interrompidas desde a quarta-feira, num protesto das contra decreto do governo que determinava que o aumento dos impostos sobre as exportações de produtos agrícolas seria retroativo a 4 de março. O decreto também previa o pagamento do imposto na data do embarque dos produtos e não na data da compra. Hoje o governo argentino recuou e manteve a taxa apenas sobre os contratos fechados a partir da data da publicação do decreto, 8 de abril. Mas as vendas de trigo não foram retomadas. O país está parado por causa do feriado bancário, decretado nesta segunda-feira para que os bancos se preparem para novo pacote econômico. "Não há oferta de trigo em nenhum ponto da Argentina nem preço sinalizador", diz o gerente de finanças e de suprimentos da Anaconda, Fernando Ribeiro Souza. Preço Na semana passada, o preço do trigo argentino disparou para até US$ 149 a tonelada FOB, mas nenhum negócio foi fechado a valores acima de US$ 136 a tonelada FOB. A situação preocupa os moinhos brasileiros porque a expectativa é de que o mercado argentino continue paralisado até a primeira semana de maio. "Depois do feriado bancário, vem a greve geral, marcada para o dia 28 e não haverá negociação com trigo pelo menos até maio. A situação da Argentina é traumática e a nossa, difícil, porque não sabemos como o país vai se comportar", diz Souza. O Grupo Anaconda, assim como os grandes moinhos nacionais, fez compras de trigo a longo prazo e, por isso, afasta a possibilidade de desabastecimento interno a curto prazo. A indústria também é otimista quanto à recuperação do mercado argentino de trigo. "Mesmo com uma oferta justa, por conta da safra de trigo menor este ano, a Argentina não vai arriscar o mercado já assegurado de trigo no Brasil. O rompimento conosco seria uma insanidade", diz o gerente da Anaconda. O Brasil consome 10,5 milhões de toneladas de trigo por ano, e de 6 ,5 milhões de a 7 milhões de toneladas vêm da Argentina. O país vizinho tem prioridade nas importações de trigo pela proximidade com o Brasil, o que barateia o frete, e também porque todo o trigo importado de fora do Mercosul paga Tarifa Externa Comum (TEC) de 11,5%. A crise argentina fez os preços do trigo nacional dispararem. No Rio Grande do Sul, produtores pedem R$ 320 a tonelada do cereal para pagamento em 30 dias e no Paraná, até R$ 345. Menos de um mês atrás, o trigo estava sendo negociado no Rio Grande do Sul a R$ 300 a tonelada, no máximo, e, no Paraná, a R$ 320. Segundo corretores, os negócios são muito reduzidos e apenas moinhos sem infra-estrutura para armazenamento aceitam pagar esses valores pelo trigo. De acordo com a JF Corretora, poucos volumes são negociados porque a maioria dos produtores trabalha nesta época com a soja e só a um preço muito superior aceita movimentar trigo. O corretor Jairo Faccio diz que no interior gaúcho negócios são fechados a R$ 300 a tonelada (Região das Missões) e R$ 305 (no Planalto Médio). No Paraná, moinhos recusam ofertas acima de R$ 320. Nos últimos 15 dias, cerca de 18 mil toneladas foram comercializadas no Rio Grande do Sul. O mercado calcula que o saldo da safra 2000/01 no Estado é de 180 mil toneladas e no Paraná, 60 mil toneladas. Seca no Brasil A estiagem de até 50 dias no norte do Paraná está atrasando o início do plantio de trigo da safra 2001/02 em mais de um mês. O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) recomenda o início do plantio entre 20 de março e 10 de maio e até agora, pela falta de chuva, menos de 1% da área começou a ser cultivada. "O medo é de que não haja tempo para o plantio com cobertura do Proagro, que precisa ocorrer até o dia 10", diz Paulo Henrique Caramori, agrometeorologista do Iapar. Segundo ele, uma massa de ar quente está estacionada sobre a região central do Brasil, impedindo o avanço de frentes frias acima do sul do Paraná. A última delas foi desviada para o oceano neste final de semana. Além da falta de chuvas generalizadas, a temperatura está de 3 a 5 graus acima da média, o que provoca a rápida desidratação das plantas. A última vez que isso ocorreu no Estado foi em 96, quando a seca se prolongou pelo mês de maio, fazendo com que as lavouras de trigo rendessem de 20 a 30% de seu potencial. A estiagem no Paraná, maior produtor nacional de trigo, preocupa também a indústria. "O atraso no plantio significa que teremos oferta de trigo nacional só mais tarde e, hoje, com a crise argentina, isso provoca preocupação", diz Fernando de Souza, gerente do Grupo Anaconda. A expectativa inicial é de que o Brasil colha nesta ano 3,5 milhões de toneladas de trigo. O produto nacional costuma chegar ao mercado em agosto.