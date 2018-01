Argentina pede ao Clube de Paris para negociar dívida O governo da Argentina tem como objetivo resolver sua dívida pendente junto aos países credores do Clube de Paris até o final deste ano ou início de 2007, informou nesta sexta o Ministério da Economia argentino, Alfredo McLaughlin. De acordo com o ministro, o governo argentino enviou uma carta requisitando a abertura de negociações. A carta foi endereçada ao secretário de Finanças da França, Xavier Musca, informou o Ministério argentino, que não forneceu detalhes sobre como a questão será resolvida. A dívida em default da Argentina com o Clube de Paris, de US$ 5,3 bilhões, tem origem em um plano de ajuda econômica lançado em 2001, quando o país sul-americano sucumbiu na pior crise financeira. Apesar dos esforços internacionais, a Argentina acabou decretando o default de sua dívida externa em dezembro do mesmo ano. Em 2005, a Argentina reestruturou a maior parte dívida de US$ 103 bilhões junto a credores privados, restando o default com os países credores do Clube de Paris. As informações são da Dow Jones.