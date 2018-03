Argentina pede perdão ao FMI A Argentina vai pedir ao Fundo Monetário Internacional (FMI) perdão pelo não cumprimento, no prazo que vencia hoje, de duas medidas: o projeto que muda o cálculo no imposto dos combustíveis, que conta com a resistência dos senadores, e a mudança nas normas sobre o balanço das entidades financeiras, que só deverá estar pronta no fim do mês. Mas nada disso mudará o acordo entre a Argentina e o FMI que vence em agosto, cuja revisão do Fundo deverá ficar para a quarta-feira que vem. Quando o acordo foi assinado este ano, o FMI tomou uma decisão política de socorrer o país, postergando, contra a vontade de muitos dos seus técnicos, os vencimentos da dívida argentina com os organismos multilaterais de crédito Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (Bird) e o próprio Fundo. Era uma forma de evitar que a Argentina entrasse em default também com estes organismos, já que hoje negocia, aos "trancos", a dívida privada internacional - resultado da moratória decretada em dezembro de 2001. Nesta sexta-feira, o secretário de Finanças, Guillermo Nielsen, está em Washington explicando ao Fundo e ao número dois do Tesouro americano, John Taylor, os detalhes desta renegociação com o setor privado que comprou papéis da Argentina. Na época do "assina-não-assina" o acordo com a Argentina, o ministro da Economia, Roberto Lavagna viu-se obrigado a apelar diretamente aos governos dos países do G-7 (grupo dos sete mais ricos do mundo) que têm voto no board (diretório do FMI). Hoje, Lavagna entende que a Argentina cumpriu além da conta as metas fiscais e monetárias estabelecidas no acordo. No mercado financeiro e entre os parlamentares-economistas, o entendimento é o mesmo. O país cumprirá facilmente todas as metas até agosto. Até porque a idéia do acordo era não prejudicar a transição política e econômica argentina e os primeiros sinais de que a recessão está ficando para trás. Atualmente, o ministro Lavagna estima que o país cresce a um ritmo de 4% anual e que a inflação ficará, este ano, abaixo dos 10%. Para o presidente do Banco Central, Alfonso Prat-Gay, a projeção de inflação para este ano é de 8%, longe dos 22% fixados no acordo com o Fundo. Os empresários reunidos na União Industrial Argentina (UIA) estão vivendo diferenças explícitas para saber quem ocupará sua presidência. A decisão deverá ser tomada na terça-feira que vem em meio a uma disputa que envolve poder, prestígio e o destino do setor a poucos dias das eleições presidenciais, no dia 27 de abril. Ao mesmo tempo, os presidenciáveis começam a ser convidados a explicar ao empresariado suas propostas de governo. Na terça-feira foi a vez do ex-ministro da Economia, Ricardo Lopes Murphy, falar aos empresários reunidos na Associação de Empresários da Argentina (AEA). A AEA reúne muitos dos empresários da UIA, entre os quais Luis Pagani, da fábrica de alimentos Arcor, mas, ao mesmo tempo, vive a estratégia de tentar diferenciar-se da trajetória da União Industrial Argentina. A UIA é apontada como mais politizada e setorial enquanto a AEA está em busca de um perfil empreendedor. As definições ocorrem num momento de desemprego alto (cerca de 20% da população economicamente ativa), investimentos em queda (os investimentos líquidos estão 52% abaixo de 1999, segundo a consultoria IBCP) e consumo também em queda (20% abaixo que 1999, de acordo com a mesma consultoria). Nacionalização Para completar, a desvalorização do peso não foi suficiente para atrair os tão esperados investimentos. Ao contrário do esperado, muitas empresas estão voltando para as mãos dos seus antigos donos argentinos, como as que eram administradas pelo grupo Exxel caso, por exemplo, dos sorvetes Freddo, entre outros. As exceções são a Ambev que se aliou à cervejaria Quilmes porque está de olho em abrir novos mercados na América do Sul e a Petrobrás que comprou ativos da Perez Companc devido à decisão estratégica de também ampliar horizontes. Os investidores que deixam o país usam, basicamente dois argumentos, como contou um deles: a insegurança jurídica e dos acordos na Argentina e o fato de a crise ter reduzido, para muitos deles, a importância em seus negócios. Por isso, alguns estão preferindo terceirizar seus investimentos no país. Quer dizer, mantendo um pé aqui e outro lá fora. Esta semana, quando perguntado sobre a situação da insegurança jurídica na Argentina, dos investimentos e da nacionalização de empresas, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, foi claro: "Num país as leis e a realidade macroecômica devem andar de mãos dadas ou a realidade acabará passando por cima das leis. E foi o que aconteceu aqui com a ficção que era o regime de conversibilidade, nascido a partir de uma lei no Congresso. Mas como era irreal não sobreviveu nem mesmo com a lei". A conversibilidade durou dez anos e atrelou, neste período, o peso ao dólar. Hoje, nos jornais argentinos reapareceu, depois de longos meses de vida em Nova York, o ex-ministro da Economia e autor da conversibilidade, Domingo Cavallo. Em tom de mea culpa, disse que se sente como um dos responsáveis pela fuga recorde de capitais em 2001, criação do corralito (bloqueio de depósitos) e instabilidade política, não necessariamente nesta ordem, já que para muitos analistas foi a instabilidade política que gerou a crise econômica. Hoje, apesar das críticas de Lavagna a conversibilidade não é uma idéia sepultada. Pablo Rojo, um dos economistas da equipe do ex-presidente Carlos Menem, agora presidenciável, defende o renascimento da idéia com algum tipo de flexibilidade. Nenhum outro dos cinco presidenciáveis Lopez Murphy, Elisa Carrió, Leopoldo Moreau, Adolfo Rodriguez Saá e Nestor Kirchner defende objetivo semelhante. Eles só concordam que querem um peso mais forte, mas ninguém revela o que a meta significaria frente ao dólar. Enquanto isso, os banqueiros continuam no seu périplo para tentar convencer Lavagna a lançar um bônus obrigatório que compense a diferença entre pesos e dólares, no caso de a Justiça começar a decidir sobre outras apelações judiciais dos correntistas. Até agora, porém, a esperada enxurrada de ações não ocorreu, após a decisão da Suprema Corte de Justiça de redolarizar um depósito de 247 milhões de pesos da província de São Luís. A explicação: os tribunais já estão entupidos, desde o ano passado, com 150 mil processos que, por falta de pessoal, não conseguem sair das prateleiras.