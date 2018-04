Argentina pede prorrogação de dívida ao FMI O ministro de Economia, Roberto Lavagna, enviou nesta sexta-feira uma carta à diretoria do Fundo Monetário Internacional pedindo, formalmente, a prorrogação por um ano da dívida de US$ 2,7 bilhões que vence no próximo dia 9 de setembro. O organismo já acenou com a possibilidade de postergar o vencimento desta parcela da dívida, mas a diretoria terá que analisar o pedido em reunião que será realizada no dia 4 de setembro, mesmo dia em que estará desembarcando a nova missão técnica do FMI a Buenos Aires. Leia o especial