Argentina pede que G-7 financie exportações do país A Argentina quer que os EUA e os demais países ricos abram seus mercados e ajudem a financiar as exportações argentinas enquanto o governo negocia a retomada de empréstimos com o FMI, disse o ministro de Relações Exteriores argentino, Carlos Ruckauf, ao final do encontro com o novo ministro da Economia, Roberto Lavagna, e embaixadores do G-7. No encontro, Ruckauf e Lavagna disseram aos embaixadores do G-7 que a Argentina está completamente comprometida em alcançar um acordo de ajuda com o FMI. "Estamos buscando acordos econômicos", disse o ministro de Relações Exteriores. "Isolados, não seremos capazes de vender nada... para ninguém", acrescentou. A Argentina também indicou que gostaria que os países do G-7 e a Rússia ajudem a financiar as exportações argentinas diante da fraqueza do sistema bancário doméstico. "Lavagna e eu pedimos a todos esses países para oferecerem garantias de que seus respectivos mercados poderão abrir linhas de crédito para as exportações argentinas", disse Ruckauf. O grupo do G-7 é composto por EUA, Japão, Canadá, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália e França. "Mais do que pedir dinheiro emprestado do mundo, o que precisamos é que eles abram seus mercados", disse Ruckauf. Os exportadores argentinos vêm enfrentando dificuldades financeiras desde dezembro, quando o governo decretou a moratória de sua dívida pública de US$ 141 bilhões. Depois, em janeiro, o presidente Eduardo Duhalde desvalorizou o peso numa tentativa de tornar as exportações argentinas mais competitivas no mercado global. Contudo, ao invés de impulsionar as exportações, o financiamento de crédito e operações comerciais na Argentina secaram depois que os bancos suspenderam muito de suas atividades de empréstimos, tentando reduzir as perdas que sofreram após a desvalorização da moeda e da moratória. Ao mesmo tempo, clientes e fornecedores estrangeiros privaram as exportações e importações argentinas de financiamento por causa das recentes regras impostas pelo Banco Central, convertendo todos os empréstimos para pesos e limitando os pagamentos em dólar para credores estrangeiros. As informações são da Dow Jones.