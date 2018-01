Argentina perde mercado de carne em vários continentes O anúncio do surgimento de um foco de aftosa na província argentina de Corrientes causou o imediato fechamento de uma série de mercados internacionais para a carne bovina deste país. Os primeiros países que anunciaram a proibição temporária das importações da carne argentina foram o Uruguai, Paraguai e Brasil. Mas o anúncio da existência da aftosa na Argentina teve um rápido efeito dominó no resto do mundo. Desde o anúncio, ontem, a Argentina começou a perder uma série de mercados externos que havia reconquistado com dificuldade desde que em 2003 foi declarada livre de aftosa pela Organização Internacional de Epizootias (OIE). Após os três sócios do Mercosul, o vizinho Chile - um dos principais compradores, que em 2005 importou US$ 119 milhões da Argentina - fechou suas portas à entrada de carne argentina. Nesta quinta-feira, foi a vez da Colômbia anunciar a suspensão das importações de carne da Argentina por um período de seis meses. Nas próximas horas ou dias, o país também poderia perder o mercado da Rússia, para onde exportou US$ 325 milhões entre janeiro e novembro do ano passado. Também calcula-se que os países da União Européia suspenderão as compras de carne argentina. Mercado fechado nos EUA e Canadá Além disso, o ressurgimento da aftosa implicará na impossibilidade de ter acesso ao mercado dos EUA, onde a entrada de carne argentina estava sendo avaliada pelo Departamento de Agricultura. Desta forma, pelo menos pelos próximos dois anos a Argentina perderia chances de vendas para o mercado americano entre US$ 200 milhões e US$ 400 milhões por ano. A chancelaria argentina só poderá pedir ao governo americano a abertura de um novo processo de avaliação 12 meses após a confirmação da erradicação completa dos focos de aftosa no país. Por causa da aftosa, a Argentina também corre o risco de perder as potenciais exportações para o mercado canadense, recém-aberto, para onde os produtores locais calculavam vender US$ 120 milhões. Caso anterior Em 2001, quando a Argentina - durante o governo do ex-presidente Fernando De la Rúa - foi assolada por uma grave crise de aftosa que registrou várias centenas de focos nas principais áreas produtoras, o país perdeu 90% dos mercados que possuía no exterior. Os especialistas em Buenos Aires calculam que neste ano o país poderia perder mais de US$ 500 milhões em exportações de carne bovina em mercados que estavam assegurados antes deste surto da doença.