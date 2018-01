Argentina perdeu US$ 4,076 bilhões em reservas em 2002 O Banco Central argentino anunciou que em 2002 o país perdeu reservas internacionais de US$ 4,076 bilhões. O BC, que em 31 de dezembro de 2001 tinha US$ 14,578 bilhões, no último dia de 2002 havia reduzido suas reservas para US$ 10,502 bilhões. O ano passado foi sombrio para a instituição. As reservas caíram tanto que, em meados do ano, o BC tinha apenas US$ 8,96 bilhões. A queda drástica fica mais clara quando se compara com o total de US$ 33,83 bilhões que o BC possuía em fevereiro do ano passado, poucos meses antes da maior fuga de reservas sofrida pela Argentina. A redução que ocorreu ao longo de 2001 - último ano da gestão do ex- presidente Fernando De la Rúa - obrigou o novo governo, de Eduardo Duhalde, a acabar com a conversibilidade econômica no início de 2002. A conversibilidade estabeleceu a paridade um a um entre o dólar e o peso ao longo de 10 anos e meio. Mas com a redução das reservas, era impossível manter esse respaldo à moeda argentina. O governo conseguiu impedir que a queda das reservas fosse maior ainda graças à decisão de suspender o pagamento das dívidas que o país tem com os organismos financeiros internacionais. Dólar A flexibilização das restrições cambiais é uma das exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a assinatura de um acordo com o governo argentino. Por este motivo, e também para manter em alta a cotação do dólar, hoje entraram em vigência uma série de medidas sobre a compra e transferência da moeda americana. O governo determinou o aumento para a compra mensal de dólares de US$ 100 mil a US$ 150 mil. O governo também flexibilizou as remessas de dinheiro para o exterior. Neste caso, aumentou o teto de adiantamentos dos pagamentos para as importações de bens de capital de US$ 20 para US$ 200 mil. Além disso, os bancos poderão aumentar sua posse de dólares de 5% para 6% de seus patrimônios. A intenção é aumentar a demanda de dólares em US$ 200 milhões. O motivo destas medidas é manter o dólar alto, de forma a que as exportações argentinas continuem competitivas. Aniversário Eduardo Duhalde completou hoje um ano como presidente provisório da Argentina. "El Cabezón" (O Cabeção), como é conhecido popularmente, foi eleito no meio de uma grave crise política para completar o mandato inacabado do ex-presidente Fernando De la Rúa. Ao longo deste ano, Duhalde fez uma série de promessas e previsões sobre a economia que não foram cumpridas. Há exatamente um ano, Duhalde declarou que os correntistas que haviam feito depósitos em dólares receberiam o dinheiro na moeda americana. Mas um mês depois, o governo implementava a "pesificação" (passagem de dólares para pesos) dos depósitos. Depois da desvalorização da moeda, Duhalde também prometeu que o dólar não passaria da faixa de 1,60 a 1,70 pesos. O dólar chegou até 4,00 pesos em abril e atualmente está em 3,40 pesos. O presidente também profetizou que no dia 9 de julho, data da independência argentina, o país comemoraria o fim da recessão. No entanto, esta ainda não acabou, e segundo analistas, poderá continuar até pelo menos 9 de julho. Em junho, com a aprovação por parte do Congresso Nacional de uma série de medidas exigidas pelo FMI, Duhalde disse que em menos de um mês seria assinado o acordo com o organismo financeiro. O mês passou e o governo até hoje não conseguiu o acordo.