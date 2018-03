Argentina Perez Companc terá ganho de US$ 23,10 mi com ajustes A companhia argentina Perez Companc afirmou que ajustes contábeis terão um impacto positivo líquido de 64 milhões de pesos argentinos (US$ 23,10 milhões) sobre seus resultados do primeiro trimestre, que ainda não foram publicados. Em comunicado à bolsa de Buenos Aires, a empresa disse que as alterações, que refletem a aplicação de novas orientações estabelecidas pelo comitê internacional de padrões contábeis, também vão produzir uma redução de 377 milhões de pesos (US$ 136,1 milhões) em sua posição de ativos líquidos referente a 31 de dezembro de 2002. O grosso desse ajuste vem de baixas contábeis da ordem de 417 milhões de pesos (US$ 150,54 milhões) sobre suas posições de derivativos financeiros líquidos que possuía no final do ano passado. Isso para seguir novos padrões que requerem que a companhia apresente seus derivativos em conta intermediária. No balanço do primeiro trimestre, o maior impacto virá de um ganho líquido de 91 milhões de pesos (US$ 32,85 milhões) proveniente de um ajuste contábil que cria uma conta intermediária para lidar com o impacto de flutuações cambiais sobre ativos estrangeiros e obrigações. Nesse caso, o ajuste tem o efeito de reduzir uma perda com câmbio sobre ativos estrangeiros gerada pelo ganho do peso argentino no primeiro trimestre por causa de seu efeito em contrapartida sobre obrigações estrangeiras assumidas para financiar esses ativos. Também no primeiro trimestre, um ganho líquido de 40 milhões de pesos argentinos (US$ 14,44 milhões) será registrado referente a um ajuste das obrigações da companhia. As informações são da Dow Jones.