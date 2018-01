Argentina permanece no foco das atenções Medidas estruturais que possam realmente reativar o crescimento da Argentina. Essas talvez sejam as únicas formas de animar o mercado, que a cada passo tomado pelo ministro Domingo Cavallo, revela certo ceticismo quanto à reestruturação da economia do país. A confirmação do swap (troca) de US$ 1,3 bilhão de Letes - títulos da dívida Argentina - por bônus ou letras externas, garantido a rolagem da dívida do país vizinho até o final do ano, deu um certo ânimo contido aos mercados. Os títulos da dívida externa abriram os negócios em alta de 2%, para o FRB, e 0,6% no Global 08. No entanto, o câmbio não reagiu com a mesma expectativa, abrindo cotado a R$ 2,48, com uma alta de 0,40%. Alguns operadores alertam que as empresas brasileiras têm por hábito concentrar as operações de hedge (segurança) nos primeiros dias do mês e isso pode trazer pressões de compra ao mercado, reduzindo o fôlego de desvalorização do dólar. "Não acredito que a troca de Letes acabe com o apetite pelo hedge, mas é claro que pode diminuir. O problema é que, com todas essas medidas (ajuste e troca de Letes), a Argentina prepara ambiente para melhorar, mas a melhora definitiva só com crescimento", diz um analista, explicando o motivo pelo qual o mercado não aposta em quedas muito fortes para hoje. Além disso, ronda a especulação de que a Argentina estaria perdendo reservas (dúvida que surgiu com a confirmação do banco central do país vizinho de que, na sexta-feira, houve uma perda de US$ 500 milhões). "Se, de fato, a Argentina está perdendo reservas, então o swap não terá condição de garantir o fôlego pretendido", afirma um operador. Profissionais destacam que as medidas do governo com o objetivo de administrar a dívida e prorrogar um desfecho à atual crise vêm perdendo credibilidade, justamente porque não têm apresentado condições de resolver sequer os problemas de curto prazo. "Esperava-se que a blindagem do FMI garantiria um alívio, e isso não aconteceu; depois, foi o swap da dívida, que produziu pouco efeito; enfim, veio o déficit zero, que gerou uma melhora no humor de um dia apenas; o mercado está muito cético com relação às medidas adotadas por Cavallo", observa um outro operador. O mercado também aguarda com ansiedade a divulgação da arrecadação da Argentina no mês de julho que, segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, deve apresentar uma queda de 6% a 8%. E essa notícia pode ser suficiente para eliminar qualquer chance de recuperação do mercado hoje. "Se o país não consegue fazer caixa, adiar a dívida não resolve, porque o risco de não pagamento continua existindo", afirma o operador. Cotações do mercado Há pouco, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,50, com alta de 1,21%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 25,55% ao ano, frente a 25,15% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,73%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 1,10%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,1%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 1,30%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.