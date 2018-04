Argentina perto de receber concessões comerciais dos EUA A Argentina pode ganhar, nas próximas semanas, vantagens comerciais consideráveis dos Estados Unidos. O governo norte-americano estuda socorrer o principal parceiro do Brasil no Mercosul de forma indireta, permitindo a entrada de uma série de produtos (cerca de 200) a seu mercado isentos de impostos de importação, o que possibilitaria à Argentina ampliar as suas exportações, que, este ano, podem alcançar um recorde devido à forte desvalorização do peso. A Casa Branca faria essa concessão comercial mesmo sem sinal verde do Congresso. Correndo esse risco, o presidente George W. Bush poderia melhorar a sua imagem desgastada na comunidade latino-americana, arranhada pela indiferença adotada até agora diante dos problemas que enfrenta a Argentina e outros países da região. Um aspecto que leva a considerar que os EUA deverão efetivamente fazer essa concessão é a carta de intenções do governo Eduardo Duhalde enviou na sexta-feira da semana passada ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Na carta, que poderá ser ainda esta semana, a Argentina baseia a sua "viabilidade econômica" no êxito do setor exportador, que, de alguma forma, já foi significativamente beneficiado com o fim da conversibilidade, em janeiro deste ano, e, depois, com a forte desvalorização do peso, que já perdeu 70% de seu valor nos últimos sete meses. "Entre os produtos que podem ser beneficiados estão, principalmente, os dos setores siderúrgico e agropecuário", disse o economista Rafael Ber, diretor da Argentine Research, um dos principais escritórios de consultoria econômica do país. Sucos de frutas cítricos e produtos têxteis poderiam ser incluídos nesse pacote, desde que a disputa sobre patentes farmacêuticas entre os dois países, que se arrasta desde 1997, seja resolvida. Essa briga comercial, por exemplo, fez os EUA cortar em drasticamente os benefícios comerciais outorgados à Argentina por meio do Sistema Geral de Preferências (SGP), programa do qual se beneficiam também outros países latino-americanos, entre eles o Brasil. "Essa concessão, no entanto, seria mais política do que operacional", disse Ber, que se mostrou cauteloso quanto ao resultado efetivo dessa medida para o país. Para Ber, a solução para a economia argentina não passa apenas por esse ou aquele favorecimento, neste caso na área comercial. "Seria como dar uma aspirina para um doente que precisa de cirurgia", disse o economista. No curto prazo, acrescentou Ber, a Argentina precisa recuperar a confiança, tanto interna como externa, e, para isso, é necessário e urgente fechar o acordo com o FMI. "A questão fundamental não é tanto o montante do socorro financeiro, mas a imagem do país. Esse é o primeiro passo, porque todos (os investidores) estão pendentes disso", afirmou Ber. A minuta da carta enviada ao Fundo inclui um superávit primário de aproximadamente 1% do PIB e o compromisso de iniciar a renegociação da dívida externa com os credores privados. Até o final deste ano, a Argentina precisa honrar pagamentos de US$ 4,83 bilhões ao FMI, Banco Mundial (Bird) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de juros de US$ 730 milhões. Atualmente, a Argentina devem a esse três organismos multilaterais de financiamento US$ 35 bilhões. Só em setembro, o governo argentino terá de transferir US$ 2 bilhões ao Fundo, recursos que hoje o país não tem. O FMI exigiu que a Argentina não use suas reservas, atualmente em US$ 9,03 bilhões. Enquanto a lado externo parece estar com perspectivas de melhora, o interno está cada vez mais crítico. No primeiro semestre por exemplo, o consumo caiu 21% e o investimento público e privado encolheu 46%. A produção industrial, de acordo com escritórios de consultoria privada, teria caído pouco mais de 11% em julho. Leia o especial