Argentina pode pedir salvaguardas para máquinas agrícolas Os fabricantes argentinos de máquinas agrícolas poderiam ser os primeiros do país a pedir a aplicação do Mecanismo de Adaptação Competitiva (MAC) - sistema de salvaguardas para o comércio bilateral. A afirmação foi feita pelo secretário de Indústria e Comércio, Miguel Peirano, ao jornal econômico Ámbito Financiero. O secretário declarou ainda que antes de efetivar a aplicação das salvaguardas, os governos dos dois países tentarão convencer o setor privado a chegar a um acordo de limitação de importações. Se confirmada, a suspeita beneficiará os empresários argentinos deste setor, que reclamam há três anos sobre as importações brasileiras, afirmando serem alvo de uma "invasão" de máquinas agrícolas Made in Brazil. Esta decisão da Argentina tomaria por base o acordo firmado entre a Argentina e o Brasil no início de fevereiro, que instituiu o MAC - denominação que substitui a que havia sido usada nos últimos meses, a de Cláusula de Adaptação Competitiva (CAC). O principal objetivo do mecanismo é impedir eventuais "invasões" de produtos Made in Brazil na Argentina e vice-versa. O governo Kirchner exigia um mecanismo de salvaguardas desde setembro de 2004. Outros fabricantes Além dos produtores de máquinas agrícolas, os fabricantes de geladeiras e máquinas de lavar roupa também solicitariam a aplicação do MAC a partir de março, quando vencem os acordos "voluntários" de autolimitação de vendas para o mercado argentino. Estes acordos foram arrancados dos empresários brasileiros pelos fabricantes deste país, com apoio do governo do presidente Néstor Kirchner, que ameaçava aplicar restrições alfandegárias para a entrada dos produtos.