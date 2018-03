Argentina pode reabrir troca de bônus realizada em 2005

O governo da Argentina pode reabrir a troca de bônus do default realizada em 2005, assim que assegurar aprovação da Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana), relataram jornais locais.

O lançamento do swap de dívida marca um passo importante no retorno da Argentina aos mercados de capitais internacionais, dos quais foi efetivamente excluída desde o colapso econômico de 2001 e 2002. Também pode ser o início de um ano movimentado para o Ministério da Economia, que tem planos ambiciosos para lidar com a melhora no sentimento entre investidores em relação à Argentina, visando tomar empréstimos bem como realizar operações de gerenciamento de dívida.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ligações nesta segunda-feira,28, para autoridades do ministério não foram retornadas.

A reabertura da dívida visa cerca de US$ 20 bilhões em bônus que foram retidos por investidores na transação de 2005. O governo deve registrar a proposta junto à SEC até o final da próxima semana, de acordo com o jornal El Cronista. Se a SEC aprovar, o swap começaria perto do fim de janeiro e poderia ser concluído um mês depois.

O período vai variar dependendo do tipo de investidor. O governo disse que quer apresentar uma oferta levemente melhor para os investidores de varejo, em detrimento dos investidores institucionais maiores. Segundo o Cronista, o governo também está preparado para dar a eles mais tempo para decidir.

Investidores institucionais representando cerca de metade da dívida em default existente já se comprometeram com a transação, que foi apresentada ao governo em nome deles pelo Barclays Capital. O Cronista disse que o acordo para investidores institucionais valerá cerca de 50 centavos sobre o dólar, enquanto que o acordo para os investidores de varejo valerá um pouco mais. As informações são da Dow Jones.