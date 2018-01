Argentina poderá não pagar parcela ao FMI, diz chefe de gabinete O chefe de gabinete do governo argentino, Alberto Fernandez, confirmou que a administração do país poderá não pagar os US$ 2,9 bilhões da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI), caso os dois lados envolvidos não fechem um acordo sobre um novo programa. O prazo para o pagamento esgota-se às 16 horas desta terça-feira. "Foi uma decisão tomada há muito tempo", disse Fernandez, em entrevista à emissora de rádio Continental. Fernandez afirmou que o governo pretende continuar com as negociações com o FMI. "Nós queremos um programa de compromissos que seja viável e que não impeça o desenvolvimento da Argentina", declarou. As informações são da Dow Jones.