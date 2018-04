"Argentina poderia entrar no Guinness", diz jornal sobre FMI ?A Argentina poderia entrar no livro Guinness dos recordes, por causa das longuíssimas negociações com o Fundo Monetário Internacional?. Desta forma, com ironia, o jornal Página 12 expressou o sentimento existente na capital argentina sobre os constantes adiamentos, por parte do FMI, para o fechamento de um acordo com o governo do presidente Eduardo Duhalde, além das novas exigências que o organismo financeiro apresenta a cada mês ao país. Nesta terça-feira, o chefe do gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, declarou que o governo ?está sereno, sem ansiedade?, tentando conseguir um acordo com o Fundo Monetário. Atanasof afirmou que o governo está trabalhando duro nas negociações, mas que por via das dúvidas, também está ?orando a Deus?. Na segunda-feira à noite, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, recebeu uma carta da vice-diretora do Fundo, Anne Krueger, que lhe escreveu que as metas apresentadas pela Argentina eram ?insatisfatórias e insuficientes?. Ontem no fim do dia, o governo ainda esperava um detalhamento da posição do FMI sobre o rascunho da carta. Com o novo adiamento da reta final das negociações, o governo espera, pelo menos, uma prorrogação do vencimento da dívida de US$ 2,7 bilhões que possui com o Fundo em setembro. Enquanto isso, o governo Duhalde terá que atender as exigências do FMI, como a implementação de uma profunda reestruturação nos bancos públicos, o fim das ?moedas paralelas? emitidas pelas províncias, além de um mecanismo que impeça os recursos na Justiça contra o ?corralito? (semi-congelamento de depósitos bancários). Carlos Heller, presidente da Associação de Bancos Públicos e Privados da Argentina (ABAPPRA), foi cético sobre a possibilidade de acordo: ?não tenho nenhuma expectativa em relação ao acordo com o FMI. Como diz o prêmio Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, o que está sendo discutido é quando dinheiro Washington nos emprestará para pagar a Washington?. Diversos economistas consideram que o acordo definitivo com o Fundo somente ocorrerá com o próximo presidente, que tomará posse em maio do ano que vem. Mas, José Manuel de la Sota, governador da província de Córdoba e presidenciável, disse que poderia governar sem um acordo com o Fundo. No entanto, De la Sota admitiu que ?seria muito duro?. Relação Ao longo de meio século de coexistência, a relação da Argentina com o FMI passou por altos e baixos. A relação começou em 1949, quando, com uma frase categórica e lacônica, o conselheiro econômico da embaixada argentina em Washingtron, Antonio Cafiero, disse a Jorge Del Canto, representante do FMI: ?independência econômica, não ao FMI?. A posição argentina de rechaço ao Fundo, criado poucos anos antes na reunião de Bretton Woods acabou com a queda do governo do general Juan Domingo Perón, em 1955. Nesse ano, o governo militar que substituiu Perón entrou no FMI, por recomendações do economista Raúl Prebisch. O primeiro crédito seria assinado três anos depois, durante o governo do presidente Arturo Frondizi. Mas a ajuda do Fundo não serviu para nada, já que em 1958 o dólar subiu 190%, a inflação 135%, enquanto que os salários somente cresciam 58%. Em 1962, por causa da falta de cumprimento das metas, o Fundo cortou o crédito. Mas imediatamente, a Argentina se dispôs a realizar um profundo ajuste, que fez o PIB cair 9%, além do aumento do desemprego e a perda de capacidade industrial, com o que conseguiu um novo crédito. Nos anos 70, o panorama tornou-se mais favorável para o Fundo, já que durante a Ditadura Militar (1976-83) a política econômica ficou nas mãos de economistas fiéis às diretrizes do organismo financeiro. Com o retorno à democracia, as relações voltaram a ficar tensas. Em 1984, com as reservas internacionais do Banco Central esvaziadas pelo predecessor regime militar, o governo do então presidente Raúl Alfonsín (1983-89) precisou negociar novas condições para o pagamento da dívida externa. Diante de um impasse com o representante do Fundo, que exigia uma drástica redução do déficit fiscal, o ministro da Economia de Alfonsín, Bernardo Grispun, abaixou as calças, e mostrando as nádegas, perguntou ao economista do organismo financeiro se era isso que o FMI queria. Mas, durante o governo do sucessor de Alfonsín, Carlos Menem (1989-99), a relação foi diferente. Com a abertura da economia, a flexibilização trabalhista, as privatizações e drásticos ajustes fiscais, o governo Menem tornou-se o aluno predileto do FMI. O governo seguinte, de Fernando De la Rúa, começou sendo bem tratado pelo Fundo, mas depois de uma ?blindagem? financeira fracassada e uma operação de mega-troca de bônus de curto prazo por outros de longo prazo que não reduziu os temores dos mercados, o Fundo ficou reticente em relação à Argentina. A gota d?água ocorreu em dezembro do ano passado, quando no primeiro dia de uma presidência que somente duraria sete dias, Adolfo Rodríguez Saá anunciou a suspensão do pagamento da dívida externa. O aplauso que ecoou no plenário do Congresso Nacional nesse instante irritou o Fundo, que a partir daí colocou de castigo o aluno que na década anterior havia sido prodígio.Com Eduardo Duhalde a Argentina tenta conseguir um acordo, sem sucesso, desde março. Leia o especial