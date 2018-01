Argentina precisa de reformas para dar eficácia ao acordo Para que o acordo entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional (FMI), aprovado na última sexta-feira, seja cumprido ao pé da letra e o país possa recuperar um pouco da credibilidade perdida com o organismo, o presidente Eduardo Duhalde necessitará aprovar no Congresso Nacional várias medidas relacionadas à uma reforma tributária e a estrutura dos impostos cobrados. Conforme o comunicado do FMI, até o final de março, o governo terá de aprovar a ampliação da base tributária que já foi analisada e rejeitada pelo Congresso. Dentre as medidas, o FMI cita todas que foram adotadas pelo ex-ministro Domingo Cavallo, tais como: a eliminação da insenção do IVA aos exportadores e nos impostos ao lucro mínimo; a revogação dos planos de competitividade nos setores de Meios e Transporte; e a eliminação do crédito através do IVA pelas compras de diesel no setor agrícola. O FMI também quer que o governo crie um combate eficaz contra a evasão de impostos. Outro duelo duro que o ministro de Economia, Roberto Lavagna, terá de travar será com os governadores, já que a carta de intenção assinada com o FMI prevê que as províncias assinem acordos bilaterais com a União até maio para o controle do gasto público. O superávit primário das 24 províncias deverá alcançar 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Os acordos de 2002 levaram vários meses de negociações entre o governo federal e os governadores das províncias e, agora, Lavagna tem somente quatro meses para negociar, justamente no período eleitoral. Os acordos bilaterais estabelecem a redução do desequílibrio fiscal entre 40% a 60% e o compromisso de não emitir mais as moedas paralelas. O governo, por sua vez, assume a renegociação da dívida provincial e o financiamento do déficit remanescente. O que também representará um grande duelo para o atual e o novo governo será a renegociação da dívida com os 700 mil credores externos. A Carta de Intenção exige que o presidente Eduardo Duhalde inicie a renegociação que deverá acirrar os ânimos não só com os credores externos mas também com os locais.