Argentina precisa entender que Brasil é amigo, diz Alencar O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, disse hoje acreditar que os problemas surgidos entre Brasil e Argentina serão superados. De acordo com ele, é preciso que a Argentina entenda que o Brasil "é um País amigo, que deseja o desenvolvimento de toda a América do Sul". Segundo Alencar, o próprio presidente Lula tem dado demonstrações disso nas viagens que faz, com o apreço que trata todos os países da América do Sul, inclusive e especialmente a Argentina. O vice-presidente ressaltou também que o país vizinho é o principal parceiro comercial do Brasil. A respeito das últimas informações de que o presidente da Argentina, Néstor Kirchner, pretende endurecer as relações com o País, Alencar disse que isso deve ser alguma coisa com a qual o próprio povo argentino não está de acordo. "Qualquer pessoa de bom senso vai saber que a América do Sul unida será mais forte na conquista de mercados internacionais e no enriquecimento de cada um dos povos." Já o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou que essa é uma questão diplomática, que será resolvida com tranqüilidade pela competência do Itamaraty. José Alencar e Roberto Rodrigues participaram hoje da abertura oficial da Expozebu, promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.