Argentina precisa reconquistar confiança, dizem economistas A 29 dias das eleições presidenciais na Argentina, em 27 de abril, os assessores econômicos dos presidenciáveis concordaram em quatro questões: o país precisa reconquistar a confiança dos investidores, reduzir o gasto público, trabalhar para conseguir equilíbrio fiscal e gerar emprego. Mas estas foram as únicas coincidências. O economista Manuel Solanet, que trabalha com o candidato Ricardo Lopez Murphy, acha que o primeiro passo é a realização de "reformas profundas" para se chegar ao equilíbrio fiscal, incluindo, por exemplo, a eliminação dos "nhoques" (servidores que só aparecem para receber o salário). Para ele, a medida é essencial para que o país volte a crescer e a merecer crédito. O economista Pablo Rojo, da equipe do ex-presidente Carlos Menem, entende que um Banco Central independente é "fundamental" para se conseguir uma moeda estável e, portanto, a credibilidade perdida, a volta do crédito e a valorização do salário. A idéia do BC independente, como funcionou até recentemente, foi reprovada pelo economista José Maria Las Heras, que trabalha com o candidato Néstor Kirchner. E condenada também pelos economistas Ruben Lo Vuolo, que trabalha com a presidenciável Elisa Carrió, e Pablo Challu, que define a plataforma econômica de Adolfo Rodríguez Saá. Num debate de pouco mais de uma hora, realizado ontem à noite, pelo programa "A Dos Voces", da emissora de televisão Todo Notícias, o regime de conversibilidade e a desvalorização do peso estiveram, várias vezes, na berlinda das discussões. A conversibilidade foi o sistema que durante dez anos, por lei, atrelou o peso ao dólar, durante os dois governos de Carlos Menem. A desvalorização do peso foi adotada no ano passado pelo atual presidente Eduardo Duhalde. Inimigos políticos ferozes, os dois também foram várias vezes responsabilizados pelo desemprego atual, de cerca de 20%, e pelo aumento da pobreza, que atinge a 53% da população, de acordo com a metodologia aqui aplicada. Para os economistas das equipes de Rodríguez Saá e de Nestor Kirchner, o dólar deve ser mantido a partir de intervenções do Banco Central. "Discordo totalmente desta política. Não é possível que meia dúzia de burocratas definam o valor do dólar e as pessoas não saibam, por exemplo, quanto valerá na semana que vem e, portanto, quanto custará seu salário real", afirmou Pablo Rojo. "Você quer defender o retorno da ficção que foi a conversibilidade?", questionou Ruben Lo Vuolo. "Não vamos discutir o passado. Estamos aqui para discutir o que vamos fazer", interrompeu Solanet. Pablo Rojo disse que no caso de Menem chegar à presidência não se pretende reimplantar a conversibilidade, com um tipo de câmbio fixo. Para o economista que trabalha com Elisa Carrió, o principal é definir uma política monetária que esteja ligada à política monetária brasileira. "Só assim poderemos chegar a uma moeda comum", destacou. O assessor econômico do presidenciável Leopoldo Moreau, Eduardo Santini, concordou. "Não podemos voltar a viver a ilusão de ter o peso amarrado ao dólar. Mas sim uma política monetária que nos aproxime do Brasil e nos permita chegar à moeda comum", ressaltou. Candidatos à ministro da Economia, eles discordaram ainda das alternativas para se combater o desemprego. Solanet e Rojo entendem que a retomada da confiança atrairá investimentos e, portanto, resultará na geração de empregos. Os dois também concordaram na realização de uma reforma tributária, com a redução de impostos que permita baratear a geração de emprego e aumentar os postos de trabalho. Eduardo Santini sugere que a substituição de importações, que já ocorre hoje, seja ampliada. Para ele, assim surgirão novos postos de trabalho. O economista que trabalha para Nestor Kirchner sugeriu que os atuais benefícios distribuídos aos desempregados sejam transformados em empregos. Este plano é chamado de "chefes e chefas de família". Com recursos do Banco Mundial (Bird), o governo distribui 150 pesos mensais para dois milhões de desocupados. Em troca, eles devem trabalhar em alguma fábrica, comércio ou pequena e média empresa. Ruben Lo Vuolo acredita que o emprego surgirá a partir de uma política governamental para as pequenas e médias empresas. Como este foi o primeiro debate entre os assessores econômicos dos candidatos, é possível que o eleitor argentino comece a se interessar, a partir de agora, por definir o voto. Hoje, na contagem regressiva para as eleições, as pesquisas de opinião ainda revelam a apatia do eleitor argentino. Os candidatos têm entre 11% e 18% das intenções de voto e ninguém aparece, por enquanto, como o favorito, disparado na frente. Para os analistas políticos como Rosendo Fraga, do Centro de Estudos União para a Nova Mayoria, e Enrique Zuleta Puceiro, do Ibope, este interesse surgirá à medida que o pleito se aproxime. Eles concordam em afirmar que, atualmente, Menem e Kirchner iriam para o segundo turno.