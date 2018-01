Argentina preocupa mercado brasileiro A Argentina está hoje no centro dos comentários sobre a alta do dólar no Brasil. Um dos títulos da dívida externa argentina pagava hoje juros maiores do que os brasileiros, um situação que mostra o aumento do risco dos títulos do País vizinho. O banco americano JP Morgan rebaixou a recomendação de investimento em títulos do país, informa a editora Cynthia Decloedt. O consultor Christian Vecchi, da Tendências, diz que o crescimento do PIB argentino no primeiro trimestre deve ser decepcionante. E que a alta dos juros nos EUA vai encarecer o financiamento da dívida do país. Pior ainda: os dados fiscais do País geram temor que não seja possível respeitar as metas com o FMI (Fundo Monetário Internacional). Este quadro aumenta o número de apostas contra a capacidade que a Argentina tem de manter sua política de paridade cambial, onde um peso vale um dólar. Mais investidores estão apostando na desvalorização do peso argentino. Importante contrapor, no entanto, que este quadro de preocupação pode se mostrar equivocado. Mas hoje está pesando na argumentação do mercado.