Argentina prepara novo pacote fiscal O governo argentino prepara um pacote fiscal para incrementar a arrecadação anual em 900 milhões de pesos. A informação, publicada hoje no jornal Ambito Financeiro, diz que nos cinco projetos de lei não serão criados novos impostos, mas que o objetivo é eliminar benefícios que hoje reduzem a arrecadação. Entre as medidas, que serão enviadas ao Congresso nos próximos dias, destacam-se a inclusão no pagamento dos lucros dos reembolsos que os exportadores recebem pelas vendas no exterior; o fim do plano de competitividade do ex-ministro Domingo Cavallo, que dava isenções de impostos a diferentes setores; e o cancelamento dos subsídios para a gasolina nas províncias da Patagônia. As outras medidas são a aplicação de uma alíquota de 1% para aqueles contribuintes que paguem impostos nacionais com Lecops (a moeda improvisada pelo governo federal) e a extensão de cinco a dez anos do período pelo qual as empresas podem computar as perdas pela quebradeira. Este projeto é uma proposta das multinacionais e empresas privatizadas que tiveram perdas com a saída da conversibilidade e que aliviaria as empresas que tiveram que declarar falência. O governo prefere mandar os projetos separadamente ao Congresso. A equipe do ministro da Economia, Roberto Lavagna, espera que os textos sejam aprovados antes de outubro deste ano para que entrem em vigor no início de 2003. A desvalorização provocou uma queda de 25% nos salários de oito milhões de trabalhadores argentinos com carteira assinada em todo o País. Segundo dados oficiais, a metade destes assalariados ganha menos que 400 pesos (cerca de US$ 115) mensais. A média salarial é de 540 pesos (aproximadamente US$ 155). Os dados surgiram na pesquisa realizada pelo Indec (equivalente ao IBGE) para medir, em maio, a pobreza, cujo resultado foi que 53% dos argentinos são pobres e 24,8% indigentes. Em maio do ano passado, quando a conversibilidade ainda estava em vigor, a média salarial era de 576,30 pesos, representando o mesmo valor em dólares. Segundo analistas, as perdas salariais já são superiores aos tempos da hiperinflação de 1989.