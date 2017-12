Argentina prepara outra operação de swap A Argentina irá oferecer um bônus de longo prazo em troca de US$ 3 bi em cupons de reinvestimento em mãos de investidores institucionais locais, informou o subsecretário de Finanças, Julio Dreizzen. Ele não quis adiantar qual seria o prazo de vencimento dos novos bônus de longo prazo e nem dar mais detalhes sobre a operação. Dreizzen disse apenas que o governo argentino ainda não nomeou os bancos que irão comandar a nova operação. Amanhã, a Argentina realiza a aguardada operação de "swap" de US$ 3 bi em bônus denominados em dólar e em peso. O resultado da operação deverá ser divulgado por volta de 11h30 (de Brasília). As informações são da Dow Jones.