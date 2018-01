Argentina prevê aumento de 15% nas exportações em 2003 A Argentina exportará 15% a mais em 2003, um aumento considerado o maior desde o ano de 1995. As estimativas são do Centro de Estudos para a Produção, do Ministério de Produção. Para o secretário de Indústria, Dante Sica, cenário internacional mais dinâmico que o observado nos últimos dois anos e certa recuperação de preços dos principais produtos de exportação constituirão, em 2003, em nova oportunidade para a decolagem das vendas externas?. Se a saída da conversibilidade não tem conseguido quebrar, ao largo de 2002, o estancamento que tem sido observado nas exportações argentinas desde 1997, diferentes fatores internos e externos permitem prever uma ruptura desta inércia para o próximo ano, segundo o centro. A expectativa de aumento de 15% nas exportações em 2003 está baseada numa pesquisa realizada pela secretaria de Indústria, Comércio e Mineria, através do Centro de Estudos da Produção, a partir de conversações com empresas, especialistas das diversas atividades - tanto do setor privado, como do público -, estimativas próprias de capacidade exportável disponível e projeções de preços de fontes nacionais e internacionais. Dante Sica diz que o impulso das colocações argentinas no exterior seria o maior incremento anual a registrar-se desde 1995. O fluxo exportador se veria favorecido pela evolução dos preços agrícolas, que começaram a se recuperar a partir deste ano. Deste modo, as exportações subiriam, em 2003, a um valor estimado em US$ 29,580 bilhões, o valor FOB mais elevado da história argentina.