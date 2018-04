Argentina prevê queda de 11% no PIB deste ano O ministro da Economia, Roberto Lavagna, deve enviar na sexta-feira o esboço da carta de intenções ao Fundo Monetário Internacional (FMI). No esboço, Lavagna prevê uma queda do PIB de 11% para este ano. O valor estipulado como meta pelo ministro argentino é significativamente melhor que a queda de 16% calculada pelos organismos financeiros internacionais e também por grande parte dos analistas em Buenos Aires. Os economistas mais otimistas em Buenos Aires arriscavam-se a uma queda de 12% a 13%. De qualquer forma, a queda de "apenas" 11% prometida pelo ministro será a maior da história da Argentina, e seria duas vezes e meia superior à do ano 2001, que foi de 4,5%. Lavagna, no entanto, mostrou-se mais otimista que as opiniões que predominam na ?city? financeira portenha, e no esboço que será encaminhado ao Fundo sustenta que, no ano que vem, a economia argentina registrará expansão de 3%. A economia deste país está em declínio há quatro anos, quando teve início o mais recente período recessivo. Os motivos para o otimismo existente na equipe econômica estão no desempenho do segundo trimestre deste ano, que indicaria uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. No ministério da Economia o clima é de celebração por este índice, já que o FMI previa que, no segundo trimestre, a queda interanual seria de 20,3%. Além disso, em relação ao primeiro trimestre de 2002, o segundo trimestre apresenta um crescimento de 0,5%. A expectativa é que a tendência de redução da queda do PIB permaneça para o terceiro trimestre. A carta de intenções também deve incluir uma meta de superávit fiscal primário de 2,5 bilhões de pesos para este ano, o equivalente a 0,7% do PIB. No entanto, economistas como José Luis Espert não são tão otimistas, e consideram que o superávit fiscal de 2002 não passaria de 700 milhões de pesos. A meta de inflação colocada no esboço de carta de intenções seria de 45%, muito mais otimista do que nos organismos financeiros e entre os economistas nativas. No FMI, no entanto, há poucos meses a previsão era de 80%. Analistas em Buenos Aires prevêem índices de 60% a 100%, e sustentam que os esperados aumentos nas tarifas dos serviços públicos privatizados vão fazer o índice de preços ao consumidor disparar. Processos Enquanto o governo prepara os detalhes da carta de intenções, simultaneamente tenta encontrar uma saída na Justiça para a avalanche de processos que continua chegando aos tribunais, com a intenção de liberar os depósitos retidos dentro do "corralito". O ministro Lavagna criticou os processos contra o "corralito", afirmando que trata-se de "um atentado contra toda a sociedade em conjunto". Segundo o governo, a sangria de depósitos que ocorre por causa dos processos na Justiça coloca em risco a liquidez dos bancos e provoca a alta do dólar. No entanto, os correntistas não estão dispostos a se render. Um grupo de 200 correntistas com depósitos retidos por causa do "corralito" em diversos bancos decidiu ignorar a Justiça argentina e entrou com um pedido na Justiça de Miami, EUA, para que as sucursais de bancos instalados na Argentina e os bancos com as matrizes em território americano sejam obrigados a devolver os depósitos. Este grupo de argentinos pede a devolução de US$ 10 milhões. Bônus O ministério da Economia anunciou que os proprietário de Bônus do Estados Nacional (Boden) poderão utilizá-los para o pagamento de impostos. Além disso, poderão ser usados para a compra de bens do Estado Nacional. Os Boden são os bônus oferecidos no mês passado pelo governo em troca dos depósitos retidos dentro do "corralito".