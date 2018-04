Argentina proíbe aumento de tarifas de privatizadas O governo argentino continua numa queda de braço com as empresas privatizadas de serviços públicos. O novo capítulo desse embate começou com o anúncio, por parte do governo, de que as tarifas dos serviços públicos de gás e energia elétrica permanecerão congeladas. Desta forma, as empresas privatizadas não poderão sequer implementar os aumentos que normalmente ocorrem na mudança de estações, quando o consumo aumenta, como no inverno, ou no verão, quando diminui. No ano passado, no inverno, os preços aumentaram, em média, entre 4% e 8% nas empresas de energia elétrica, e de 3% a 5%, para as empresas de gás. A decisão do governo foi tomada diante da grave crise econômica do país, que tornaria insustentável - para os consumidores - uma elevação das tarifas. O congelamento das tarifas é uma manobra da equipe econômica do presidente Eduardo Duhalde para conter a inflação pelo lado das empresas privatizadas, já que não está conseguindo deter os preços dos produtos da cesta básica, que subiram, em média, 50% desde o início do ano, além da disparada dos preços dos combustíveis, que desde janeiro aumentaram 25%, em média. As empresas dos setor de gás e energia elétrica sustentam que o governo não tem competência para determinar as tarifas por decreto. As empresas geradoras de energia elétrica afirmam que grande parte de sua produção depende de termoelétricas que funcionam com óleo diesel, cujo preço aumentou desde o início do ano. As tarifas ficarão congeladas até junho. Até lá, o governo e as empresas têm prazo para negociar uma solução para o impasse. As empresas fazem um alerta, e afirmam que poderiam ocorrer problemas no abastecimento de energia elétrica e gás neste inverno que, segundo meteorologistas, será muito frio. O governo Duhalde também enfrenta as companhias petrolíferas, às quais impôs um imposto de 20% sobre as exportações. As empresas revidaram com desabastecimento e aumento dos preços de seus produtos. Por este motivo, o governo anunciou que está analisando a redução dos impostos para a importação de óleo diesel, como forma de atacar o desabastecimento. Além disso, a importação serviria para combater o aumento dos preços do diesel e o ágio, principalmente nas províncias do interior. O presidente da Câmara da Indústria do Petróleo, Juan José Aranguren, declarou que existe perigo de desabastecimento no país. O motivo, segundo ele, seria "o forte aumento da demanda do diesel, pois é época da colheita agrícola". Aeroportos O governo somente permitiu que um único setor de serviços públicos aumentasse suas tarifas. Este é o caso da Aeroportos Argentinos, que controla os trinta e dois principais aeroportos do país. O governo permitiu à empresa a elevação da taxa de embarque, que foi "dolarizada". Desta forma, a taxa passou de 30,50 pesos para 87,00 pesos, ou, US$ 30,50. A permissão para o aumento das tarifas ocorreu depois do anúncio da Aerportos Argentinos de que poderia pedir a moratória de uma dívida de US$ 150 milhões com a União de Bancos Suíços. Um dos representantes da União de Usuários e Consumidores, Horacio Bernstein, reclamou: "É um absurdo. Por um lado, dolarizam as taxas de embarque, mas a concessão que a empresa tem que pagar ao Estado, e que foi pesificada (transformada de dólares para pesos), não está sendo paga". A Aeroportos Argentinos deve ao Estado US$ 385 milhões. Rumores no setor indicam que a empresa proporia deixar de pagar a concessão fixa anual de 171 milhões de pesos, para se comprometer com um piso que dependeria de sua receita. Além disso, segundo a entidade reguladora do setor de transporte aéreo, o Órgão Regulador do Sistema Nacional de Aeroportos, a empresa somente realizou 8% dos investimentos programados originalmente.