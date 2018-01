Argentina promete manter base monetária em níveis de dezembro O governo definiu com o Fundo Monetário Internacional manter a base monetária nos níveis do final do ano passado. No dia 31 de dezembro último, a base era de 36 milhões de pesos e o ministério de Economia estima que esta cifra será a mesma até o final de agosto, quando termina o prazo do acordo provisório com o FMI. Porém, o ministro Roberto Lavagna admite que em fevereiro e março esta base aumentará por "razões estacionais". Isso significa que a tarefa de absorção de cerca de 4 milhões de pesos ficará para o próximo governo que assumirá em maio.