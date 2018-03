Argentina promete suspender embargo à carne nesta quinta O secretário de Agricultura do governo argentino, Miguel Campos, informou hoje ao ministro interino da Agricultura, Linneu Costa Lima, que o embargo à carne fornecida pelo Brasil deverá ser suspenso nesta quinta-feira. O governo russo também deve rever nesta quinta o embargo à carne brasileira determinado na semana passada. De acordo com a assessoria do Ministério da Agricultura, Campos alegou que ainda não havia recebido informações mais detalhadas sobre o foco de febre aftosa registrado no município de Monte Alegre, no Pará, na quinta-feira da semana passada. Campos acrescentou que assim que as informações forem analisadas pelos técnicos da Secretaria Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa), as importações do complexo carnes serão normalizadas. De janeiro a maio deste ano, o Brasil exportou 13,8 mil toneladas para a Argentina no complexo carnes (bovina industrializada, suínos, frangos e perus), o que garantiu uma receita de US$ 19 milhões. Em 2003, foram vendidas 46,3 mil toneladas, ou US$ 51 milhões. Costa Lima também deve receber nesta quinta-feira informação oficial do governo da Rússia sobre o fim do embargo às importações de carne do Brasil, suspensas desde a última sexta-feira. A informação foi dada a Costa Lima pelo ministro conselheiro da embaixada russa em Brasília, Alexey Labetsky.