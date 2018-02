Argentina propõe a Paraguai e Uruguai comércio sem dólar O presidente do Banco Central da Argentina, Martin Redrado, propôs a seus colegas do Paraguai e do Uruguai eliminar o dólar em suas relações comerciais dentro do Mercosul e passar a negociar em suas respectivas moedas. Para o representante do BC uruguaio, Walter Cancela, a "proposta é interessante" e foi recebida com atenção. Entretanto, Cancela afirmou, no entanto, disse que "o Uruguai pode encontrar dificuldades porque tem uma economia muito dolarizada". Redrado fez o convite a Cancela e à sua colega paraguaia , Mónica Pérez dos Santos, durante um congresso organizado em Montevidéu. A proposta "será analisada com cuidado, especialmente porque o comércio uruguaio está muito ligado a seus parceiros do Mercosul", disse Cancela. O uruguaio, no entanto, qualificou de "prematura" a possibilidade de eliminar o dólar no comércio do bloco.