Argentina quer ampliar exportações O governo argentino aumentará suas exportações neste ano em 15%, segundo projeções do vice-chanceler Martín Redrado, realizadas para empresários e produtores. "Da crise se sai exportando", afirmou Redrado. Ele confirmou que a Argentina está "muito próxima de conseguir uma ampliação do Sistema Geral de Preferências (SGP) com os Estados Unidos, um acordo que somará 11 novos produtos aos 70 atualmente que entram naquele mercado sem pagar alíquotas.