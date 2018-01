Argentina quer ampliar vendas de feijão para a América Central O governo e empresários da província de Salta decidiram realizar em fevereiro uma missão comercial à América Central, organizada pela secretaria de Comércio e Relações Econômicas Internacionais e sub-secretaria de Comércio Internacional da chancelaria argentina, para promover os produtos locais. Os produtores querem incrementar a exportação de feijão para região, tradicional consumidora do produto. Entre os dias 6 a 12 de fevereiro, o grupo viajará à Costa Rica, seguida por Panamá, El Salvador e Nicarágua. Segundo Roberto Ibarguren, o representante de Salta junto ao ministério de Relações Exteriores, "esta missão tem especial importância para a produção de legumes, já que no período compreendido entre 1999 e 2001 a província exportou à Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Panamá e Puerto Rico um total de 38 mil toneladas de feijão". A exportação de feijão é importante para os produtores porque a Argentina praticamente não possui consumo interno do produto. Ibarguren diz que estas exportações atingiram, especialmente com feijão preto e vermelho, um valor médio de US$ 17 milhões de dólares.