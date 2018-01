Argentina quer forçar petrolíferas a repatriar dólares A Argentina está estudando meios de obrigar as companhias exportadoras de petróleo controladas por estrangeiros a repatriar mais lucros em moeda forte ao país para estimular o peso e elevar as reservas em dólar. As companhias que exploram e produzem petróleo na Argentina atualmente podem depositar 70% de seus lucros em contas de bancos estrangeiros. Como já divulgado, fontes de petrolíferas disseram que as novas regras podem forçar as empresas a repatriar 50% de seus lucros. Entretanto, alguns representantes do governo desejam que a receita mantida pelas petrolíferas na Argentina seja substancialmente maior. As medidas poderão se aplicar a companhias como Repsol YPF SA, BP Amoco, ChevronTexaco Corp. e Petrobras. O presidente argentino, Eduardo Duhalde, quer reabastecer as reservas de moeda estrangeira e domar a inflação, que teve alta de pouco mais de 40% nos 11 primeiros meses do ano. As reservas do banco central da Argentina eram de US$ 10,13 bilhões no dia 4 de dezembro. As petrolíferas e o governo estão em negociações acerca das medidas há semanas. Até o momento, há uma série de propostas e contrapropostas, mas nada foi decidido. No começo deste ano, Duhalde levantou sobretaxas de 20% sobre as exportações de petróleo para ampliar a arrecadação de impostos. Além disso, congressistas querem que os agentes reguladores federais implementem controles de preços sobre o setor.