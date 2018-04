Argentina quer obter pelo menos US$ 9 bilhões do FMI A Argentina pretende conseguir "pelo menos" US$ 9 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI). O anúncio foi feito pelo porta-voz do presidente Eduardo Duhalde, Eduardo Amadeo, que sustentou que com esta ajuda financeira a Argentina poderá "evitar uma suspensão de pagamentos que poderia ser fatal para este país". Segundo Amadeo, o governo está pedindo, "para começar" um empréstimo para pagar os vencimentos "enormes" que o país possui com o própio FMI, além do Banco Inter-americano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial. O porta-voz presidencial sustentou que ao contrário dos rumores dos últimos dias, "não acontecerão demissões em massa de funcionários públicos". Com um jogo de palavras, Amadeo tentou suavizar a má imagem que as conversas com o FMI estão tendo na população. "São uma negociação, e não uma imposição." A Confederação Geral do Trabalho (CGT) dissidente, anunciou que realizará uma manifestação contra o acordo com o FMI na semana que vem. O protesto ocorrerá na frente do Banco Central, em pleno centro portenho. Outro alvo dos protestos será a Casa Rosada, a sede do governo, e o ministério da Economia. O secretário-geral da CGT, Hugo Moyano, afirmou que a Argentina "possui um grau de dependência insuportável". Moyano criticou que o chefe da missão do FMI para a Argentina, o economista indiano Anoop Singh, afirmando que "se comporta como um primeiro ministro". Com ironia, o economista Aldo Ferrer afirmou que "a Argentina tem o FMI que merece. Primeiro, por causa da dimensão de seu endividamento e a vulnerabilidade de seus pagamentos internacionais. E em segundo lugar, porque negocia mal com o Fundo". Menem "Ele é o único homem que pode tirar a Argentina do caos." A frase é do ex-presidente Carlos Menem (1989-99) e - como costuma fazer - refere-se em terceira pessoa a ele mesmo. Como único "salvador da pátria", "El Turco", como é conhecido o ex-presidente, voltou a pregar que a dolarização da economia "é a saída que resta".