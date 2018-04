Argentina reabre bancos com banda cambial O governo argentino confirmou neste sábado à noite a adoção de um regime de banda cambial, em que serão feitas intervenções com as reservas do Banco Central para defender um piso e um teto para a cotação do peso em relação ao dólar. O chefe de gabinete, Jorge Capitanich, confirmou que a partir de segunda-feira será suspenso o feriado cambial e bancário, e garantiu que em 20 dias o governo federal terá terminado a negociação para reduzir o déficit das províncias. O presidente Eduardo Duhalde reuniu-se hoje todo o gabinete, incluindo o novo ministro da Economia, Roberto Lavagna, os governadores das províncias e deputados. Segundo Capitanich, no encontro decidiu-se a adoção de sete medidas. - Suspender a partir de segunda-feira o feriado cambial e bancário. - Montar um regime de banda cambial, com forte intervenção do Banco Central com as reservas monetárias. - Em 15 ou 20 dias o governo federal terá concluído sua negociação com as províncias para cumprir os compromissos assumidos pelos governadores, que incluem uma redução de 60% no déficit fiscal de cada província. - Trabalhar pela eliminação do ?corralito? financeiro, com o seguinte esquema: a devolução dos depósitos dos correntistas será feita por meio de títulos. Os bancos estatais serão respaldados pelo Estado para emitir esses títulos. Os bancos privados deverão emitir títulos próprios para devolver os depósitos. Tanto bancos estatais quanto privados devem fixar cronogramas de devolução dos depósitos. O novo esquema pode ser adotado por meio de um decreto que deve ser aprovado pelo Congresso. Esta semana o Congresso deve aprovar, em ambas as Câmaras, a eliminação da Lei de Subvenção Econômica e a modificação da Lei de Falências, como exigiu o FMI. - Em 30 dias, o governo deve encaminhar ao Congresso um novo projeto de reforma tributária. Para isso, será realizada uma sessão em 10 de maio para discutir as diferentes propostas. - Trabalhar para concluir o projeto de coparticipação federal (a distribuição da arrecadação nacional entre as províncias). Na sexta-feira, analistas consultados pela Agência Estado criticaram a proposta de adoção de uma banda cambial, alegando que a Argentina não tem dólares suficientes para defender a moeda. As reservas argentinas estariam em cerca de US$ 12 bilhões. O novo ministro da Economia, Roberto Lavagna, tomou posse neste sábado e, segundo fontes próximas a um ministro que participou do encontro, Lavagna disse aos presentes que ?o dólar não vai disparar porque a lei que entrou em vigor nesta semana vai impedir?. Ele se refere à chamada ?Lei Tampão?, que obriga os poupadores a cumprirem todo o ritual da Justiça antes de sacar os depósitos dos bancos. Com isso, foi bloqueada a enxurrada de saques dos recursos confiscados. Duhalde assegurou ter ?bastante apoio? dos governadores e descartou a hipótese de abandonar o cargo antecipadamente: ?Seria um salto no vazio e uma irresponsabilidade em um momento de dificuldade deixar a Argentina sem governo.?