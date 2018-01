Argentina recebe do FMI carta de intenções revisada A Argentina informou hoje que recebeu nesta segunda-feira uma carta de intenções revisada do FMI, uma indicação de que as duas partes podem estar próxima de um acordo de última hora que evitaria o governo do presidente Nestor Kichner de entrar em moratória com o Fundo. A Argentina tem parcela de US$ 3,1 bilhões a ser paga para o fundo nesta terça-feira. Kirchner avisou que não pagará a dívida caso o FMI não aprove a segunda revisão de metas do atual acordo de crédito. No entanto, um porta-voz do Ministério da Economia disse que ainda há diferenças entre as duas partes. Uma dessas diferenças está relacionada aos termos do contrato que a Argentina assinará com três bancos internacionais que irão organizar o processo de reestruturação da dívida. Outro problema é qual será a adesão à proposta de reestruturação que o governo considerará um sucesso.