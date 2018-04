Argentina receberá mais uma missão do FMI O diretor do Departamento Ocidental do FMI, Anoop Singh, criticou ontem, em conversa telefônica com o ministro da Economia argentina, Roberto Lavagna, as leis aprovadas no Congresso que adiaram a vigência do CER (Coeficiente Estabilizador de Referência) e a execução de ações judiciais contra aqueles que têm dívidas bancárias. As polêmicas leis serão o assunto no encontro de hoje entre o governo, legisladores e banqueiros. Na conversa, que durou quarenta minutos, Singh e Lavagna acertaram que o Fundo enviará nova missão ao País, na semana que vem. Pela milésima vez, segundo os jornais argentinos, será uma missão técnica. O que significa que as negociações ainda não começaram e o acordo ainda é incerto. A expectativa do ministro é de que entre hoje e segunda-feira, o FMI mande uma avaliação sobre o esboço da carta de intenções que enviou na semana passada à instituição financeira. No dia 9 de setembro, a Argentina deve pagar uma parcela da dívida com o FMI de US$ 2,8 bilhões para não cair em default com os organismos multilaterais de crédito. Porém, novamente, como foi conversado com Singh, a saída deverá ser o adiamento deste pagamento em um ano. O que já foi feito com as outras parcelas com o Fundo em 2002. Com o BID e o Banco Mundial, o governo argentino desembolsou reservas para quitar as parcelas que devia até aqui. No encontro de hoje, no gabinete do chefe de gabinete da Casa Rosada, Alfredo Atanasof, governo, bancos e legisladores deverão discutir, principalmente, o dia depois ao fim da prorrogação por 60 dias da entrada em vigor do CER e de 90 dias para a execução das dívidas abaixo de 400 mil pesos de pessoas físicas ou jurídicas. O próprio governo não se entende sobre as questões. O presidente do Banco Central, Aldo Pignanelli, defende que se aumente o número de parcela das dívidas, aplicando-se uma taxa máxima de juros. Atanasof, um dos homens fortes de Duhalde, defende que a dívida seja paga a longo prazo e sem a aplicação máxima desta correção. Já os legisladores tem a idéia de que seja cancelada a cobrança do CER para aqueles que têm dívidas abaixo de 100 mil pesos. Enquanto eles não se acertam, o FMI continua olhando o caso argentino com a máxima cautela. Oito meses de discussões ainda pairam dúvidas sobre quando o acordo será assinado, e será realmente sairá. No rascunho da carta de intenções enviada por Lavagna, na semana passada, o governo prevê queda de 11% no PIB, crescimento de 3% no ano que vem, um limite mínimo de US$ 9 bilhões de reservas ? similar ao nível registrado hoje ? e 64% de inflação anual, entre outros pontos. Lavagna sabe que não chegará dinheiro novo para o País durante a gestão do presidente Eduardo Duhalde. Mas está pedindo que sejam adiados todos os vencimentos com o Fundo neste ano e no próximo para dar a chance de o próximo governo receber um crédito de US$ 15 bilhões. Nos bastidores do FMI, a preocupação é principalmente política. Depois de tantas idas e vindas no comportamento do presidente Duhalde ? ora critica, ora diz que o Fundo é a única saída para o País -, teme-se que pela nona vez a Argentina deixe de cumprir o combinado com o organismo. Até aqui, como costumam lembrar na instituição financeira, a Argentina deixou de cumprir onze cartas de intenções. Leia o especial