Argentina recomprará bônus de algumas províncias O subsecretário para Relações com as Províncias do Ministério da Economia da Argentina, Alejandro Arlia, disse que o governo federal vai ajudar as cinco menores províncias argentinas a retirarem cerca de 500 milhões de pesos (US$ 1 = 3,31 pesos) em bônus regionais este ano. Contudo, ele disse que não haveria novos fundos federais para as maiores províncias retirarem seus bônus de circulação. "Para Buenos Aires e Córdoba não há planos de recompra de bônus... nós não temos o financiamento disponível", disse. Apesar disso, Arlia disse que não haverá nova emissão de bônus das províncias este ano. "O problema dos ´quase dinheiro´ é um problema de administração do estoque, não de nova emissão... eu acredito que o estágio de imprimir dinheiro já passou", disse Arlia. O Banco Central argentino disse que há cerca de 7,5 bilhões de pesos em bônus em circulação, ou 20% da base monetária do país. Cerca de metade das províncias argentinas imprimiram bônus nos últimos anos, como uma forma para pagar trabalhadores e manter os serviços básicos funcionando. Os bônus podem ser usados apenas nas províncias de origem, mas em muitos casos o uso os tornou tão comuns quanto o peso. O FMI diz que o enorme estoque de bônus em circulação reduz a habilidade do Banco Central de controlar a política monetária e a contínua emissão desses papéis alimenta a inflação.