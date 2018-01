Argentina reduz controle para compra de dólares O Banco Central da Argentina anunciou que está reduzindo os controles de capital, com o objetivo de permitir indivíduos e companhias a comprarem mais dólares por mês para fazer pagamentos sobre reestruturação da dívida. Em nota divulgada no final do dia, o BC disse que permitirá aos argentinos comprarem até US$ 40 milhões por mês para fazer operações de pagamentos ou recompra de dívida, sob certas condições. O limite anterior era de US$ 500 mil por mês. Os bancos foram excluídos dessas medidas. As informações são da Dow Jones.