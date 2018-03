Argentina reduz exigência de capital mínimo para bancos O Banco Central argentino deverá divulgar hoje uma resolução aprovada ontem por sua diretoria sobre o novo regime de capitais mínimos para o sistema financeiro. Por meio de um comunicado oficial distribuído ontem à noite pela imprensa, o BC confirmou que a exigência para os bancos privados será reduzida de 11,5% para 8%. A norma fixa o porcentual de capital próprio que cada banco deve guardar em função dos ativos de risco que tenham em seu balanço. Com esta medida, o BC dá a largada para a reestruturação do sistema financeiro e atende a uma das exigências do FMI. A circular para os bancos será enviada pelo nesta sexta-feira mas isso não significa que a norma já entrará em vigor. Segundo a assessoria de imprensa do BC, haverá um tempo para adaptação dos bancos às novas exigências.