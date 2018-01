Argentina reforça à UE pedido de vantagem transitória de comércio O ministro argentino de relações exteriores, Carlos Ruckauf, reiterou, hoje pela manhã, ao presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, o pedido de vantagem transitória de comércio. Buenos Aires quer que Bruxelas mantenha o sistema geral de preferência para os produtos argentinos classificados dentro desse regime, o que significa que entram no mercado europeu com preferências tarifárias, e ainda, que a União Européia (UE) mantenha por mais um ano a cota extra de 10 mil toneladas de carne de alta qualidade. Prodi se comprometeu a dar atenção ao processo, "mas não detém sozinho o poder de decisão", comentou Ruckauf depois da reunião. Caso o Conselho de ministros da Justiça dos 15 ratifique, no final de janeiro, como espera o governo argentino, a exclusão da Argentina da revisão anual do sitema geral de preferência (SGP) comunitário, o país deixará de perder US$ 600 milhões nas exportações de produtos agrícolas, principalmente pesqueiros. Sobre a cota de Hilton Beef (carne de alta qualidade), Bruxelas autorizou, em julho de 2002, a venda de 10 mil toneladas extras, somadas à cota anual, que é de 28 mil toneladas para o período de julho de 2002 a junho de 2003. Elefantes destruidores O chanceler fez duras críticas ao protecionismo da Europa e dos Estados Unidos em sua passagem pelo Palamento Europeu, ontem, no fim do dia. Ruckauf disse que ambos são "elefantes" que "destróem o comércio mundial" com seus respectivos regimes de subsídios agrícolas. "Na Organização Mundial do Comércio (OMC), observamos uma luta de elefantes, o elefante norte-americano e o elefante europeu, e nós estamos no pasto. Os elefantes estão destruindo uma parte importante do comércio internacional", afirmou o chanceler argentino. "O sistema de subsídio é ruim", continou Ruckauf, referindo-se à Política Agrícola Comum (PAC). Mas, sobre a proposta de reforma, anunciada pela Comissão Européia nesta quarta-feira, o chanceler disse que o "plano é interessante". Mas, ao mesmo tempo, lembrou que quer ver o que "haverá depois da proposta". Ruckauf reforçou que a Argentina "estaria em uma situação muito distinta se existisse um comércio de ida e volta". Assim, reiterou aos 15, hoje, que mantenham o regime de tarifas preferenciais para a Argentina, porque "se a Argentina cresce, tudo será mais fácil para os credores argentinos". O comissário europeu de relações exteriores, Chris Patten, demonstrou ontem à noite, depois do encontro com Ruckauf, o desejo da UE de que o governo que substitua Duhalde seja capaz de conseguir "o máximo de consenso" no âmbito do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) para gerar avanços nas negociações do bloco sul-americano com a UE.