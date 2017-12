Argentina regulamenta controle de capitais O Banco Central anunciou nesta segunda-feira à noite a regulamentação da lei que estabelece o controle dos capitais "golondrina" (andorinha), como são chamados os capitais voláteis na Argentina. A medida foi anunciada na semana passada pelo ministério da Economia, e implicará no prazo mínimo de 180 dias para que esse tipo de capitais permaneça no país. O prazo mínimo anterior era de 90 dias. Segundo um comunicado do Banco Central, o registro das negociações de câmbio que essa entidade realizará "compreende todas as liquidações de moeda estrangeira no mercado único e livre de câmbios".