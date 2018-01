Argentina revoga restrição a caminhões do Brasil O governo argentino revogou a medida que obriga a todos os caminhões brasileiros de carga que circulam entre Brasil e Chile a utilizar o trecho entre Paso de Jama, na fronteira argentina com o Chile, e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. Uma fonte da secretaria de Transportes revelou que o presidente Néstor Kirchner mandou suspender a medida para que o tema seja "objeto de negociação com o Brasil e o Chile". Segundo a fonte, Kirchner "quer que o Brasil dê aos caminhoneiros argentinos o mesmo tratamento que a Argentina dá aos caminhoneiros brasileiros". No Brasil, os caminhoneiros da Argentina só podem circular por rodovias pré-determinadas, enquanto que na Argentina eles têm livre circulação. Se a Argentina não for atendida, a medida que restringe o tráfego brasileiro de cargas no território argentino será reeditada e entrará em vigor a partir do dia primeiro de agosto, informou a fonte.