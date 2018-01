Argentina sacrifica mais 246 bovinos por aftosa Mais de 240 bovinos foram sacrificados e outros 500 estão em observação na Argentina devido ao surgimento de um foco de febre aftosa no noroeste do país, que restringiu a exportação de carne. O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa) argentino informou neste sábado que foram sacrificados 246 animais que apresentavam sinais da doença ou que tinham mantido contato com aqueles que contraíram o vírus. As autoridades sanitárias indicaram que os "rifles sanitários", como são conhecidos os sacrifícios dos animais, continuarão no final de semana com o objetivo de "evitar a expansão do vírus". Até o momento, nove países restringiram a entrada de carne bovina da Argentina, declararam porta-vozes do serviço de saúde. As restrições são totais por parte do Brasil, do Chile, de Israel, do Equador e da África do Sul, enquanto Colômbia, Uruguai e Cingapura permitirão apenas a importação da região sul da Argentina, que tem o status de zona livre de aftosa sem vacinação. O governo argentino investiga as causas da aparição da doença e não exclui a possibilidade de a mesma ter sido provocada pelo contrabando de gado contendo o vírus da febre aftosa. Quanto aos prejuízos que serão provocados pelo foco, Dardo Chiesa, dirigente da Confederação de Associações Rurais de Buenos Aires e La Pampa (Carbap), considerou que "um cálculo adiantado" leva a pensar que este ano podem chegar a US$ 700 milhões.