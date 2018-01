Argentina se alinhará ao Mercosul em negociação de Doha A Argentina manterá uma postura de alinhamento com seus parceiros do Mercosul nas negociações da Rodada de Doha, entre os países da Organização Mundial do Comércio (OMC). As discussões terão prosseguimento na próxima semana, em Genebra. Além disso, afirmaram fontes do governo neste sábado, o chanceler argentino, Jorge Taiana, liderará a delegação de seu país na reunião ministerial do grupo, que começará na próxima quarta-feira, na mesma cidade suíça. Em uma reunião realizada na semana passada na capital argentina, os chanceleres do Mercosul (Brasil Argentina, Paraguai e Uruguai) e da Venezuela reiteraram suas críticas às "ofertas modestas" dos países desenvolvidos nas negociações da Rodada de Doha. Entretanto, os titulares de Exteriores dos países do bloco disseram esperar que os diálogos multilaterais tenham "um resultado bem-sucedido", e consideraram "essencial" que as negociações da OMC "garantam" um "lucro líquido" às nações que estão em vias de desenvolvimento. A delegação da Argentina que viajará para Genebra também será integrada pelo secretário de Relações Econômicas Internacionais da Chancelaria, Alfredo Chiaradía, indicaram as fontes.