Argentina se aproxima do México antes de reunião com Brasil No mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcará em Santiago e um dia antes de fazê-lo em Buenos Aires, a primeira dama argentina concluirá no México uma viagem de três dias, marcando uma reaproximação do governo de Néstor Kirchner com o segundo maior mercado latino-americano. Sem oferecer maiores detalhes, o presidente argentino disse há alguns dias que sua mulher foi ao México com uma "missão muito importante". Algumas especulações dos jornais argentinos dizem que Kirchner quer atrair o México para "equilibrar" o peso do Brasil na região. Porém, vale lembrar que esse país já tem um acordo comercial com o bloco liderado pelos Estados Unidos, o Nafta, o impedindo de associar-se ao Mercosul. Além de executar a estratégia oficial de "implantar" seu nome como uma possível candidata à Presidência nas eleições de outubro próximo, a viagem da senadora Cristina Fernández de Kirchner está sendo utilizada como uma bandeira branca argentina após a forte discussão pública entre Kirchner e o então ex-presidente Vicente Fox, no final de 2005, sobre a Alca. Desde o bate-boca via imprensa, as relações entre ambos os países esfriaram. Na cidade do México, Cristina se reuniu com empresários argentinos e mexicanos, entre eles o segundo homem mais rico do mundo, Carlos Slim, com quem conversou durante mais de uma hora. Na quinta-feira, 26, será recebida pelo presidente Felipe Calderón, enquanto os chanceleres de ambos os países se reunirão para avançar nos acordos de liberalização do comércio bilateral. Na sexta-feira, já de volta a Buenos Aires, Cristina deverá estar em Olivos, na residência presidencial oficial, onde Lula se reunirá com Kirchner e depois terão um almoço. Lula levará debaixo do braço o acordo que assinará na quinta-feira com Bachelet para o desenvolvimento de biocombustíveis no Chile, com o apoio da Petrobras, e poderia propor um acordo similar à Argentina. Porém, antes disso, "El Pingüino", como Kirchner é chamado no círculo mais íntimo, por sua origem patagônica, terá que definir algumas questões relacionadas à aliança Brasil-Argentina. Chávez Uma alta fonte da chancelaria argentina disse que "a aliança entre os dois presidentes em defesa da região foi selada no início do ano, com o objetivo de evitar que atitudes abruptas de Hugo Chávez danasse a imagem da região". Mas isso nunca impediu, continuou a fonte, nem impedirá que Kirchner "tenha uma posição pragmática sobre o que é melhor para a Argentina", numa referência direta à associação comercial entre o argentino e o venezuelano. Além dos bônus argentinos, Chávez compra do país vizinho máquinas e equipamentos agrícolas, navios, grãos e outros produtos. Nesse sentido, a fonte explicou que o Banco do Sul, proposto inicialmente por Chávez com o total apoio da Argentina, "é importante para o país como fonte de financiamento, uma coisa que o Brasil já tem com o BNDES". Por isso, o Banco do Sul, idéia rejeitada pelo Brasil, fatalmente estará na mesa de conversas entre Lula e Kirchner, assim como a integração energética e aliança em biocombustíveis.